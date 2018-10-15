Полузащитник "Марселя" Флориан Товен покинул расположение сборной Франции, сообщает официальный твиттер "трёхцветных".

25-летний футболист получил травму правой ноги, в связи с чем, досрочно отправился в свой клуб.

Напомним, что во вторник французам предстоит провести матч Лиги Наций против Германии.

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