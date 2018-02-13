Товен признан лучшим игроком чемпионата Франции в январе

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам января.

Как сообщает RMC Sport, 25-летний вингер стал победителем голосования профсоюза футболистов Франции, набрав 58 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле (26%) и хавбека ПСЖ Адриена Рабьо (16%).

Отметим, что в январе Товен сыграл за "Марсель" в Лиге 1 четыре матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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