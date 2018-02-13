Товен признан лучшим игроком чемпионата Франции в январе
Полузащитник "Марселя" Флориан Товен признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам января.
Как сообщает RMC Sport, 25-летний вингер стал победителем голосования профсоюза футболистов Франции, набрав 58 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле (26%) и хавбека ПСЖ Адриена Рабьо (16%).
Отметим, что в январе Товен сыграл за "Марсель" в Лиге 1 четыре матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|65
|2
|Монако
|25
|53
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|25
|48
|5
|Нант
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ренн
|25
|34
|9
|Ницца
|25
|34
|10
|Генгам
|25
|33
|11
|ФК Кан
|25
|31
|12
|Дижон
|24
|31
|13
|Страсбур
|25
|30
|14
|Сент-Этьен
|25
|30
|15
|Тулуза
|25
|26
|16
|Лилль
|25
|26
|17
|Амьен
|25
|25
|18
|Анжер
|25
|25
|19
|Труа
|24
|24
|20
|Метц
|25
|18