Товен пропустит матч с Россией

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Товен пропустит матч с Россией

Полузащитник сборной Франции Флориан Товен не поможет своей команде в товарищеском матче с Россией.

25-летний хавбек "Марселя" получил травму подколенного сухожилия и не успеет восстановиться к поединку с россиянами.

Напомним, что матч Россия - Франция состоится 27 марта в 18:50 по московскому времени.

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