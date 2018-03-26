Товен пропустит матч с Россией

Полузащитник сборной Франции Флориан Товен не поможет своей команде в товарищеском матче с Россией.

25-летний хавбек "Марселя" получил травму подколенного сухожилия и не успеет восстановиться к поединку с россиянами.

Напомним, что матч Россия - Франция состоится 27 марта в 18:50 по московскому времени.

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