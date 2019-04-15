Трабукки: "Еременко уволили из "Спартака" некоторые советники президента и главный тренер"

Теги роман еременкоспартак москвалеонид федунростов

Трабукки: "Еременко уволили из "Спартака" некоторые советники президента и главный тренер"

Агент игрока "Ростова" Романа Еременко рассказал подробности ухода своего клиента в нынешнее зимнее трансферное окно.

"Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался.

А Леонид Арнольдович в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи.

В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации", - отметил Трабукки.

Напомним, что 32-летний Еременко перешел в "Ростов" из "Спартака" в статусе свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

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