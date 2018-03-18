Трабукки: "Где Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал Луиса Адриано в "Спартаке"

Теги спартак москвалуис адрианодмитрий селюк

Трабукки: "Где Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал Луиса Адриано в "Спартаке"Известный агент Марко Трабукки прокомментировал игру форварда московского "Спартака" Луиса Адриано во вчерашнем матче против казанского "Рубина".

"Ну, где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в "Милане" Луиса Адриано? Их было очень много. Болельщики "Спартака", будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили", - написал Трабукки в своем твиттере.

Напомним, Каррера прокомментировал игру Адриано в матче с "Рубином". | soccernews.ru

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