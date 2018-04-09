Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"

Теги александр головинцска москваарсенал лондон

Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"Известный футбольный агент Марко Трабукки оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в европейском топ-клубе.

"Все футболисты основы сборной России могут играть в Европе. Вопрос - кто из них может играть в топ-клубе. Головин - это тот футболист, который даже сейчас готов играть в топ-клубе. А уж в будущем точно. Он может играть в "Арсенале" и через несколько лет даже сможет вести игру "Арсенала", стать лидером команды. Это совершенный полузащитник. У него есть талант, выносливость, отбор, умение создавать, он - очень умный. В таком возрасте таких игроков не так много. Уже на сегодняшний день Головин - сто процентов игрок уровня "Арсенала". И он может даже найти команду посильнее", - цитирует Трабукки sport24.ru.

Напомним, Титов сделал прогноз на матч ЦСКА и "Динамо". | soccernews.ru

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