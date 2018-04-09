Трабукки: "Месси делает вещи, которых даже Марадона не делал"

Теги барселоналионель месси

Трабукки: "Месси делает вещи, которых даже Марадона не делал"

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Считаю, что Месси доказал, что он сильнее Марадоны. Он делает вещи, которых даже Диего не делал. В какой-то степени Месси - человек с другой планеты. Я долгое время вёл переговоры, прежде чем согласовать рекламу с банком с его участием. Больше всего меня поразило то, что руководство "Барселоны" общается с ним через специального человека - его секретаря. Конечно, президент клуба может ему позвонить, но другие - только через третье лицо.

Месси - очень умный и правильный парень. В каком-то смысле он скучный. Он живёт только футболом и семьёй. Но, повторюсь, все эти месяцы я вёл переговоры не с ним: у него есть компания, которая работает только на него. Пять дней в неделю в этой компании работают люди, которые ведут его дела. Зная это, понимаешь, что это особенный человек.

Думаю, Месси - самый известный человек в мире. В начале года я был в пустыне Ботсваны, и даже там знают Месси. Вряд ли кто-то из российских футболистов достигнет его уровня. Кстати, в Испании я дарил Месси чёрную икру. Его семья была довольна" - приводят слова Трабукки российские СМИ.

Читайте также: Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов