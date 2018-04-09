Трабукки: "Месси делает вещи, которых даже Марадона не делал"

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Считаю, что Месси доказал, что он сильнее Марадоны. Он делает вещи, которых даже Диего не делал. В какой-то степени Месси - человек с другой планеты. Я долгое время вёл переговоры, прежде чем согласовать рекламу с банком с его участием. Больше всего меня поразило то, что руководство "Барселоны" общается с ним через специального человека - его секретаря. Конечно, президент клуба может ему позвонить, но другие - только через третье лицо.

Месси - очень умный и правильный парень. В каком-то смысле он скучный. Он живёт только футболом и семьёй. Но, повторюсь, все эти месяцы я вёл переговоры не с ним: у него есть компания, которая работает только на него. Пять дней в неделю в этой компании работают люди, которые ведут его дела. Зная это, понимаешь, что это особенный человек.

Думаю, Месси - самый известный человек в мире. В начале года я был в пустыне Ботсваны, и даже там знают Месси. Вряд ли кто-то из российских футболистов достигнет его уровня. Кстати, в Испании я дарил Месси чёрную икру. Его семья была довольна" - приводят слова Трабукки российские СМИ.

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