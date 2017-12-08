Трабукки назвал российского футболиста, который мог бы выступать в европейском топ-клубе
Известный агент Марко Трабукки назвал российского футболиста, который мог бы выступать в европейском топ-клубе.
"На сегодня я вижу только одного футболиста из чемпионата России, который бы мог выступать в любом топ-клубе Европы. Это Головин" - сказал агент.
В этом сезоне 21-летний Головин сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.
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|3
|ЦСКА Москва
|19
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|Спартак Москва
|19
|34
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|Краснодар
|19
|33
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Арсенал Тула
|20
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|9
|Ахмат
|19
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|22
|11
|Ростов
|19
|22
|12
|Амкар
|19
|21
|13
|Рубин
|19
|20
|14
|Тосно
|19
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|15
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|20
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