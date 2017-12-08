Известный агент Марко Трабукки назвал российского футболиста, который мог бы выступать в европейском топ-клубе.

"На сегодня я вижу только одного футболиста из чемпионата России, который бы мог выступать в любом топ-клубе Европы. Это Головин" - сказал агент.

В этом сезоне 21-летний Головин сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

Не пропустите: Венгер общался с Черчесовым по поводу Головина. | http://soccernews.ru