Трабукки назвал российского футболиста, который мог бы выступать в европейском топ-клубе

Теги цска москваалександр головин

Трабукки назвал российского футболиста, который мог бы выступать в европейском топ-клубе

Известный агент Марко Трабукки назвал российского футболиста, который мог бы выступать в европейском топ-клубе.

"На сегодня я вижу только одного футболиста из чемпионата России, который бы мог выступать в любом топ-клубе Европы. Это Головин" - сказал агент.

В этом сезоне 21-летний Головин сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

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