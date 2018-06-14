Трабукки подал в суд на "Рубин"

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Трабукки подал в суд на "Рубин"Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал перечень дел, которые должны рассмотреть в ближайшие три месяца.

В список попало дело "Марко Трабукки против "Рубина".

Первое заседание CAS по нему назначено на 20 сентября.

СМИ не исключают, что спор может может быть связан с полузащитником Романом Еременко, чьи интересы представляет агент Трабукки. | soccernews.ru

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