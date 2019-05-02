Трабукки поставил Месси в один ряд с 9 великими мировыми деятелями

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Трабукки поставил Месси в один ряд с 9 великими мировыми деятелями

Известный футбольный агент Марко Трабукки оригинально отреагировал на игру капитана "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Он поставил форварда "блауграны" в один ряд с великими политическими, научными и творческими деятелями.

"Ричард I Львиное Сердце, Александр Невский, Данте Алигьери, Леонардо да Винчи, Коперник, Ньютон, Моцарт, Фрейд, Эйнштейн, Лионель Андрес Месси", - написал Трабукки в своём твиттере.

Напомним, что Месси забил два гола в ворота "Ливерпуля", сначала подкараулив отскок от перекладины и поразив пустые ворота, а затем блестяще реализовав штрафной удар.

Всего в текущем сезоне 31-летний аргентинец забил 48 голов и сделал 22 ассиста в 46 матчах за "Барселону".

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