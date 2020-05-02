Трабукки прогнозирует Жиго место в основе сборной России в случае натураплизации

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Трабукки прогнозирует Жиго место в основе сборной России в случае натураплизации

Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго станет основным игроком сборной России, если получит гражданство РФ. С таким заявлением выступил известный футбольный агент Марко Трабукки.

"Мы привезли в Россию игрока европейского уровня. Уверен, что если через год Самюэль получит паспорт РФ в соответствии с новым законом о гражданстве, то станет основным защитником сборной на долгие годы", - сказал агент.

Француз выступает за "Спартак" с лета 2018 года, сыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

В составе сборной России уже выступают пять натурализованных футболистов - бразильцы ГильермеМарио Фернандес и Ари, а также немцы Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

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