Трабукки верит в чемпионство "Зенита" в новом сезоне

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки считает, что новым чемпионом России станет "Зенит".

Напомним, что первенство в России стартует уже сегодня, 15 июля.

"Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между "Зенитом" и "Спартаком". Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня - Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

"Зенит" - главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ - Паредесом. До сих пор не понимаю, как "Рома" могла продать его за такие скромные деньги", - отметил он.

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