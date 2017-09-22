"Трабзонспор" – "Аланьяспор" - 3:4 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча шестого тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Аланьяспором".
Не пропустите: Хет-трик Вагнер Лава принёс ""Аланьяспору" мегаволевую победу над "Трабзонспором". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|5
|13
|2
|Бешикташ
|5
|13
|3
|Гёзтепе АС Измир
|5
|10
|4
|Кайсериспор
|5
|10
|5
|Истанбул ББ
|5
|10
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|5
|10
|7
|Бурсаспор
|5
|9
|8
|Фенербахче
|5
|8
|9
|Трабзонспор
|6
|8
|10
|Касимпаса
|5
|7
|11
|Аланьяспор
|6
|7
|12
|Сивасспор
|5
|6
|13
|Карабюкспор
|5
|5
|14
|Малатия Беледийеспор
|5
|4
|15
|Коньяспор
|5
|3
|16
|Антальяспор
|5
|3
|17
|Генчлербирлиги
|5
|1
|18
|Османлыспор
|5
|1