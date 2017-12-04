"Трабзонспор" – "Антальяспор" - 3:0 (обзор)

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"Трабзонспор" – "Антальяспор" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Антальяспором".

Не пропустите: Дубль Йылмаза принёс "Трабзонспору" крупную победу над "Антальяспором", "Кайсериспор" сильнее "Аланьяспора". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 14 30
2 Галатасарай 14 29
3 Фенербахче 14 26
4 Бешикташ 14 26
5 Кайсериспор 14 26
6 Бурсаспор 14 24
7 Гёзтепе АС Измир 14 24
8 Трабзонспор 14 22
9 Акхисар Беледийе ГС 14 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 14 18
12 Аланьяспор 14 17
13 Малатия Беледийеспор 14 16
14 Антальяспор 14 13
15 Османлыспор 14 11
16 Коньяспор 14 11
17 Генчлербирлиги 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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