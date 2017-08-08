"Трабзонспор" арендует хавбека "Тоттенхэма"

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"Трабзонспор" арендует хавбека "Тоттенхэма"

"Трабзонспор" близок к подписанию полузащитника "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко, сообщает Turkish Football.

По информации источника, турецкий клуб арендует 27-летнего француза. Вскоре о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что Сиссоко выступает за "Тоттенхэм" с лета 2016 года, сыграл 34 матча и сделал 3 результативных передачи.

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