"Трабзонспор" арендует хавбека "Тоттенхэма"

"Трабзонспор" близок к подписанию полузащитника "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко, сообщает Turkish Football.

По информации источника, турецкий клуб арендует 27-летнего француза. Вскоре о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что Сиссоко выступает за "Тоттенхэм" с лета 2016 года, сыграл 34 матча и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: Жулиано попал в сферу интересов "Фенербахче". | http://soccernews.ru