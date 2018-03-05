"Трабзонспор" – "Бешикташ" - 0:2 (обзор)

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"Трабзонспор" – "Бешикташ" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Бешикташем".

Не пропустите: Дубль Бабела принёс "Бешикташу" победу над "Трабзонспором". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Истанбул ББ 24 50
3 Бешикташ 24 47
4 Фенербахче 24 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Сивасспор 24 37
7 Трабзонспор 24 36
8 Гёзтепе АС Измир 24 36
9 Малатия Беледийеспор 24 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Бурсаспор 24 30
12 Касимпаса 24 30
13 Генчлербирлиги 24 26
14 Антальяспор 24 25
15 Аланьяспор 24 24
16 Коньяспор 24 21
17 Османлыспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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