"Трабзонспор" близок к подписанию Жиго

Фото: инстаграм Жиго\Автор неизвестен

Французский защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго близок к тому, чтобы присоединиться к турецкому "Трабзонспору", сообщает Aksam.

По информации источника, игрок перейдет в турецкий клуб в ближайшую неделю.

Отмечается, что условия личного контракта уже почти согласованы, а сам Жиго уведомил "Спартак", что не подпишет новый контракт, несмотря на то, что нынешний истекает уже в конце этого сезона.

В нынешнем сезоне РПЛ Жиго сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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