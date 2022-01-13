"Трабзонспор" близок к подписанию Жиго
Фото: инстаграм Жиго\Автор неизвестен
Французский защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго близок к тому, чтобы присоединиться к турецкому "Трабзонспору", сообщает Aksam.
По информации источника, игрок перейдет в турецкий клуб в ближайшую неделю.
Отмечается, что условия личного контракта уже почти согласованы, а сам Жиго уведомил "Спартак", что не подпишет новый контракт, несмотря на то, что нынешний истекает уже в конце этого сезона.
В нынешнем сезоне РПЛ Жиго сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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