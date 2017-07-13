"Трабзонспор" близок к подписанию Жиру

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"Трабзонспор" близок к подписанию ЖируЗащитник сборной Швейцарии и немецкого "Гамбурга" Йохан Джуру может стать игроком турецкого "Трабзонспора".

Источник сообщает, что турецкий клуб может перехватить 30-летнего швейцарца у "Монпелье", который уже договорился с игроком о четырехлетнем контракте.

Сам футболист пообещал определиться с будущим до конца недели.

В прошлом сезоне Джуру принял участие в 16-ти матчах во всех турнирах.

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