"Трабзонспор" близок к трансферу экс-форварда "Ливерпуля"



Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж близок к переходу в "Трабзонспор", сообщает BBC.

По сведениям источника, футболист уже прилетел в Турцию и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, форвард подпишет личный контракт с турецким клубом. Старридж является свободным агентом, поэтому достанется "Трабзонспору" бесплатно.

В минувшем сезоне 29-летний Старридж провел за "Ливерпуль" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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