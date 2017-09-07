"Трабзонспор" готов заплатить за Сосу 23 миллиона евро

Полузащитник "Милана" Хосе Соса близок к переходу в "Трабзонспор", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб резко увеличил размер предложения по трансферу 32-летнего аргентинца с 5,5 до 23 миллионов евро.

Сам Соса заключит с "Трабзонспором" трёхлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год, также футболист получит 5 миллионов в качестве подписного бонуса. | http://soccernews.ru