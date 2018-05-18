"Трабзонспор" громит "Карабюкспор" и другие результаты 34-го тура чемпионата Турции
В пятницу в рамках заключительного 34-го тура чемпионата Турции состоялись пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Акхисар Беледие" – "Османлыспор" - 2:1
Голы: Адигюзель, 32 - 1:0, Озчал, 45 - 1:1, Челик, 90 - 2:1.
"Аланьяспор" – "Антальяспор" - 3:2
Голы: Евтович, 12 - 0:1, Дуглас, 37 - 1:1, Вильяфаньес, 61 - 2:1, Дуглас, 69 - 3:1, Дукара, 90 - 3:2.
"Генчлербирлиги" – "Бурсаспор" - 1:0
Гол: Шкулетич, 15 - 1:0.
"Трабзонспор" – "Карабюкспор" - 3:0
Голы: Жоау Перейра, 65 - 1:0, Язиджи, 88 - 2:0, Жоау Перейра, 90 - 3:0.
"Малатияспор" – "Кайсериспор" - 3:2
Голы: Чагиран, 22 - 1:0, Денинг, 38 - 2:0, Бююк, 75 - 3:0, Стоилькович, 81 - 3:1, Мендеш, 90 - 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|33
|72
|2
|Фенербахче
|33
|69
|3
|Истанбул ББ
|33
|69
|4
|Бешикташ
|33
|68
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|33
|49
|7
|Сивасспор
|33
|49
|8
|Касимпаса
|33
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|33
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12