"Трабзонспор" громит "Карабюкспор" и другие результаты 34-го тура чемпионата Турции

В пятницу в рамках заключительного 34-го тура чемпионата Турции состоялись пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Акхисар Беледие" – "Османлыспор" - 2:1

Голы: Адигюзель, 32 - 1:0, Озчал, 45 - 1:1, Челик, 90 - 2:1.



"Аланьяспор" – "Антальяспор" - 3:2

Голы: Евтович, 12 - 0:1, Дуглас, 37 - 1:1, Вильяфаньес, 61 - 2:1, Дуглас, 69 - 3:1, Дукара, 90 - 3:2.



"Генчлербирлиги" – "Бурсаспор" - 1:0

Гол: Шкулетич, 15 - 1:0.



"Трабзонспор" – "Карабюкспор" - 3:0

Голы: Жоау Перейра, 65 - 1:0, Язиджи, 88 - 2:0, Жоау Перейра, 90 - 3:0.



"Малатияспор" – "Кайсериспор" - 3:2

Голы: Чагиран, 22 - 1:0, Денинг, 38 - 2:0, Бююк, 75 - 3:0, Стоилькович, 81 - 3:1, Мендеш, 90 - 3:2.

Не пропустите: Лучшие камбэки сезона 2017/18. | http://soccernews.ru