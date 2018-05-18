"Трабзонспор" громит "Карабюкспор" и другие результаты 34-го тура чемпионата Турции

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"Трабзонспор" громит "Карабюкспор" и другие результаты 34-го тура чемпионата Турции

В пятницу в рамках заключительного 34-го тура чемпионата Турции состоялись пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Акхисар Беледие" – "Османлыспор" - 2:1

Голы: Адигюзель, 32 - 1:0, Озчал, 45 - 1:1, Челик, 90 - 2:1.


"Аланьяспор" – "Антальяспор" - 3:2

Голы: Евтович, 12 - 0:1, Дуглас, 37 - 1:1, Вильяфаньес, 61 - 2:1, Дуглас, 69 - 3:1, Дукара, 90 - 3:2.


"Генчлербирлиги" – "Бурсаспор" - 1:0

Гол: Шкулетич, 15 - 1:0.


"Трабзонспор" – "Карабюкспор" - 3:0

Голы: Жоау Перейра, 65 - 1:0, Язиджи, 88 - 2:0, Жоау Перейра, 90 - 3:0.


"Малатияспор" – "Кайсериспор" - 3:2

Голы: Чагиран, 22 - 1:0, Денинг, 38 - 2:0, Бююк, 75 - 3:0, Стоилькович, 81 - 3:1, Мендеш, 90 - 3:2.

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Команда М О
1 Галатасарай 33 72
2 Фенербахче 33 69
3 Истанбул ББ 33 69
4 Бешикташ 33 68
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 33 49
7 Сивасспор 33 49
8 Касимпаса 33 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 33 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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