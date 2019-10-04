"Трабзонспор" и "Базель" закончили результативной ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

"Трабзонспор" - "Базель" - 2:2 (1:1)

Голы: Видмер, 20 - 0:1, Абдюлькадир Пармак, 26 - 1:1, Соса, 78 - 2:1, Окафор, 80 - 2:2.

"Трабзонспор": Угурджан Чакыр, Новак, Кампи, Хоссейни, Хусейин Тюркмен, Оби Микел, Доган Эрдоган, Абдюлькадир Пармак, Старридж (Черечки, 81), Серлот (Соса, 65), Авдияй (Нвакаеме, 46).

"Базель": Омлин, Видмер, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Штокер, Фрай, Джака, Дзуффи (Окафор, 65), Буа, Адеми (Артур Кабрал, 70).

Клуб из Трабзона занимает 3 место в группе C, набрав 1 балл, у швейцарцев 2 место и 4 очка. У "Краснодара" 0 баллов и последняя строчка. Группу возглавляет "Хетафе" с 6 баллами.

В 3-м туре группового этапа ЛЕ "Краснодар" сыграет с "Транзаспором", "Хетафе" встретится с "Базелем". Матчи состояться 24 октября.

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