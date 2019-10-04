"Трабзонспор" и "Базель" закончили результативной ничьей

Теги базельтрабзонспор

"Трабзонспор" и "Базель" закончили результативной ничьей

"Трабзонспор" и "Базель" закончили результативной ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

"Трабзонспор" - "Базель" - 2:2 (1:1)

Голы: Видмер, 20 - 0:1, Абдюлькадир Пармак, 26 - 1:1, Соса, 78 - 2:1, Окафор, 80 - 2:2.

"Трабзонспор": Угурджан Чакыр, Новак, Кампи, Хоссейни, Хусейин Тюркмен, Оби Микел, Доган Эрдоган, Абдюлькадир Пармак, Старридж (Черечки, 81), Серлот (Соса, 65), Авдияй (Нвакаеме, 46).

"Базель": Омлин, Видмер, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Штокер, Фрай, Джака, Дзуффи (Окафор, 65), Буа, Адеми (Артур Кабрал, 70).

Клуб из Трабзона занимает 3 место в группе C, набрав 1 балл, у швейцарцев 2 место и 4 очка. У "Краснодара" 0 баллов и последняя строчка. Группу возглавляет "Хетафе" с 6 баллами.

В 3-м туре группового этапа ЛЕ "Краснодар" сыграет с "Транзаспором", "Хетафе" встретится с "Базелем". Матчи состояться 24 октября.

А еще:  "Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСВ обыграл "Русенборг", "Спортинг" был сильнее ЛАСКа

ПСВ обыграл "Русенборг", "Спортинг" был сильнее ЛАСКа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов