"Трабзонспор" и "Гёзтепе" голов не забили

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"Трабзонспор" и "Гёзтепе" голов не забили

В рамках 20-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на своём поле расписал безголевую ничью с "Гёзтепе".

"Трабзонспор" – "Гёзтепе" - 0:0

"Трабзонспор": Кыврак, Демирок, Черекчи, Новак, Губочан, Соса, Йокушлу, Шахан (Язиджи, 61), Омюр, Куцка (Н`Дойе, 78), Родальега.

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6 Гёзтепе АС Измир 20 32
7 Трабзонспор 20 32
8 Сивасспор 20 30
9 Бурсаспор 20 26
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