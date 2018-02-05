"Трабзонспор" и "Гёзтепе" голов не забили
В рамках 20-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на своём поле расписал безголевую ничью с "Гёзтепе".
"Трабзонспор" – "Гёзтепе" - 0:0
"Трабзонспор": Кыврак, Демирок, Черекчи, Новак, Губочан, Соса, Йокушлу, Шахан (Язиджи, 61), Омюр, Куцка (Н`Дойе, 78), Родальега.
Не пропустите: "Фенербахче" потерял очки в матче с "Генчлербирлиги" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|20
|43
|2
|Галатасарай
|20
|41
|3
|Фенербахче
|20
|38
|4
|Бешикташ
|20
|37
|5
|Кайсериспор
|20
|34
|6
|Гёзтепе АС Измир
|20
|32
|7
|Трабзонспор
|20
|32
|8
|Сивасспор
|20
|30
|9
|Бурсаспор
|20
|26
|10
|Малатия Беледийеспор
|20
|26
|11
|Касимпаса
|20
|25
|12
|Аланьяспор
|20
|21
|13
|Генчлербирлиги
|20
|21
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|20
|21
|15
|Антальяспор
|20
|21
|16
|Османлыспор
|20
|18
|17
|Коньяспор
|20
|17
|18
|Карабюкспор
|20
|12