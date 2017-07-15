"Трабзонспор" интересуется грузинским форвардом

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"Трабзонспор" интересуется грузинским форвардомНападающий "Эмполи" Леван Мчедлидзе может перейти в "Трабзонспор".

Как информирует турецкая пресса, форвард сборной Грузии уже попросил руководство итальянской команды отпустить его в Турцию.

В прошлом сезоне Мчедлидзе сыграл в 15-ти матчах чемпионата Италии, в которых забил шесть голов.

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