"Трабзонспор" интересуется грузинским форвардом

Нападающий "Эмполи" Леван Мчедлидзе может перейти в "Трабзонспор".

Как информирует турецкая пресса, форвард сборной Грузии уже попросил руководство итальянской команды отпустить его в Турцию.

В прошлом сезоне Мчедлидзе сыграл в 15-ти матчах чемпионата Италии, в которых забил шесть голов.

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