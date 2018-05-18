"Трабзонспор" – "Карабюкспор" - 3:0 (обзор)

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"Трабзонспор" – "Карабюкспор" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Карабюкспором".

Не пропустите: "Трабзонспор" громит "Карабюкспор" и другие результаты 34-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 33 72
2 Фенербахче 33 69
3 Истанбул ББ 33 69
4 Бешикташ 33 68
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 33 49
7 Сивасспор 33 49
8 Касимпаса 33 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 33 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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