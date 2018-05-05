"Трабзонспор" – "Касымпаша" - 2:5 (обзор)

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"Трабзонспор" – "Касымпаша" - 2:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Касымпашей".

Не пропустите: "Касымпаша" громит "Трабзонспор" и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 31 66
2 Истанбул ББ 32 66
3 Фенербахче 31 63
4 Бешикташ 31 62
5 Трабзонспор 32 49
6 Сивасспор 32 48
7 Гёзтепе АС Измир 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 32 43
10 Бурсаспор 31 39
11 Малатия Беледийеспор 31 39
12 Аланьяспор 32 36
13 Акхисар Беледийе ГС 31 36
14 Коньяспор 32 35
15 Антальяспор 31 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 32 12
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