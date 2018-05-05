"Трабзонспор" – "Касымпаша" - 2:5 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Касымпашей".
Не пропустите: "Касымпаша" громит "Трабзонспор" и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|31
|66
|2
|Истанбул ББ
|32
|66
|3
|Фенербахче
|31
|63
|4
|Бешикташ
|31
|62
|5
|Трабзонспор
|32
|49
|6
|Сивасспор
|32
|48
|7
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|32
|43
|10
|Бурсаспор
|31
|39
|11
|Малатия Беледийеспор
|31
|39
|12
|Аланьяспор
|32
|36
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|31
|36
|14
|Коньяспор
|32
|35
|15
|Антальяспор
|31
|35
|16
|Османлыспор
|32
|33
|17
|Генчлербирлиги
|31
|30
|18
|Карабюкспор
|32
|12