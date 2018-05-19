"Трабзонспор" могут возглавить два экс-игрока "Рубина"

"Трабзонспор" могут возглавить два экс-игрока казанского "Рубина" Гёкдениз Карадениз и Фатих Текке.

Как сообщает турецкая пресса, "бордово-голубые" ищут бюджетных кандидатов на пост главного тренера в связи с финансовыми трудностями.

Отмечается, что Карадениза и Текке, которые в своё время не один год выступали за "Трабзонспор" в качестве футболистов, заинтересовал такой вариант.

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