"Трабзонспор" нацелился на хавбека "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fotomac, 29-летнего парагвайца зовут в "Трабзонспор", который хочет усилить фланги.

"Бордово-голубые" могут усилиться игроком бесплатно, поскольку его контракт со "Спартаком" истекает грядущим летом.

Мельгарехо выступает за "народную команду" с февраля 2016 года, сыграл 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

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