"Трабзонспор" - обладатель Суперкубка Турции
"Трабзонспор" в девятый раз в истории и впервые с 2010 года выиграл Суперкубок Турции.
В матче за трофей "бордово-голубые" оказались сильнее "Истанбула" (2:1).
"Истанбул" – "Трабзонспор" - 1:2
Голы: 0:1 – 47 Джанини, 1:1 – 58, пенальти Ба, 1:2 – 85 Экубан.
"Истанбул": Гюнок, Калдырым, Карлуш Понк, Епуряну, Шахинер, Топал, Тюрюч (Гульбрандсен, 90), Алексич, Окечукву (Кривелли, 55), Фернандес (Лео Дуарте, 76), Ба.
"Трабзонспор": Чакыр, Витор Уго, Иэ, Марлон, Асан, Пармак (Бейкер, 45), Оздемир, Экубан (Афобе, 90), Флавио (Сари, 77), Нвакаэме, Джанини (Хоссейни, 90).
Удаление: Епуряну (73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24