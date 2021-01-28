"Трабзонспор" - обладатель Суперкубка Турции

"Трабзонспор" в девятый раз в истории и впервые с 2010 года выиграл Суперкубок Турции.

В матче за трофей "бордово-голубые" оказались сильнее "Истанбула" (2:1).

"Истанбул" – "Трабзонспор" - 1:2

Голы: 0:1 – 47 Джанини, 1:1 – 58, пенальти Ба, 1:2 – 85 Экубан.

"Истанбул": Гюнок, Калдырым, Карлуш Понк, Епуряну, Шахинер, Топал, Тюрюч (Гульбрандсен, 90), Алексич, Окечукву (Кривелли, 55), Фернандес (Лео Дуарте, 76), Ба.

"Трабзонспор": Чакыр, Витор Уго, Иэ, Марлон, Асан, Пармак (Бейкер, 45), Оздемир, Экубан (Афобе, 90), Флавио (Сари, 77), Нвакаэме, Джанини (Хоссейни, 90).

Удаление: Епуряну (73).

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