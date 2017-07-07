"Трабзонспор" объявил о трансфере хавбека "Милана" Куцки

Словацкий полузащитник "Милана" Юрай Куцка перешел в "Трабзонспор", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2020 года.

30-летний Куцка выступал за "Милан" с 2015 года, провел за клуб 67 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Подберезову", "Ружемберок", "Спарту" и "Дженоа". За сборную Словакии сыграл 53 матча и забил 6 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро. | http://soccernews.ru