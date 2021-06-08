"Трабзонспор" подписал Хамшика

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"Трабзонспор" подписал ХамшикаФото: инстаграм Хамшика/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Трабзонспора", Марек Хамшик продолжит карьеру в чемпионате Турции. Он подписал контракт с турецкой командой.

Напомним, что в марте этого года Хамшик стал игроком "Гетеборга", подписав контракт до 30 августа. За шведский клуб он провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее Хамшик выступал за такие клубы, как "Слован", "Наполи" и другие команды.

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