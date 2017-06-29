"Трабзонспор" подпишет хавбека "Интера"

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"Трабзонспор" подпишет хавбека "Интера"

"Трабзонспор" договорился с "Интером" о трансфере полузащитника Гари Меделя, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" продадут 29-летнего чилийца за пять миллионов евро. Самому футболисту турецкий клуб предложил зарплату в размере 2,5 миллионов в год, однако игрок пока не дал ответ, так как находится в расположении национальной сборной на Кубке Конфедераций.

Напомним, что Медель не входит в планы нового главного тренера "Интера" Лучано Спаллетти. В услугах хавбека также заинтересованы "Зенит" и ЦСКА.

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