"Трабзонспор" потерял очки в домашней игре с аутсайдером чемпионата Турции

В рамках девятого тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на своём поле довольствовался лишь ничьей в матче с аутсайдером первенства "Эрзурумспором".

"Трабзонспор" - "Эрзурумспор" - 0:0

"Трабзонспор": Кыврак, Хоссейни, Жоау Перейра, Новак, Туре, Амири (Экубан, 46), Соса, Онази (Куцка, 46), Омюр (Языджи, 89), Йылмаз, Родальега.

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