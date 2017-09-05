"Трабзонспор" претендует на защитника киевского "Динамо"

"Трабзонспор" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Евгению Хачериди, сообщает Milliyet.

По информации источника, "бордово-голубые" в срочном порядке ищут нового центрбека, так как сорвался переход Сердара Таски из "Спартака".

Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

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