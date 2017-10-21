"Трабзонспор" проиграл "Малатияспору" и другие результаты 9-го тура чемпионата Турции

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"Трабзонспор" проиграл "Малатияспору" и другие результаты 9-го тура чемпионата Турции

В рамках девятого тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим гостевое поражение "Трабзонспора" от "Малатияспора".

"Османлыспор" – "Карабюкспор" - 3:0

Голы: Пинту, 62 - 1:0, Гюрлер, 74 - 2:0, Гюрлер, 85 - 3:0.


"Акхисар Беледие" – "Генчлербирлиги" - 3:3

Голы: Озкан, 18 - 0:1, Чифтчи, 23 - 0:2, Айдогду, 39 (пенальти) - 1:2, Мурики, 45 - 1:3, Пауло Энрике, 60 (пенальти) - 2:3, Сиссоко, 65 - 3:3.

Удаление: Шчекич (59) - "Генчлербирлиги".


"Малатияспор" - "Трабзонспор" - 1:0

Гол: Йокушлу, 45 (автогол) - 1:0.

Удаления: Соса (31), Язиджи (90) - оба "Трабзонспор".

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Команда М О
1 Галатасарай 8 22
2 Гёзтепе АС Измир 9 17
3 Акхисар Беледийе ГС 9 17
4 Истанбул ББ 8 16
5 Фенербахче 8 14
6 Бешикташ 8 14
7 Кайсериспор 8 14
8 Бурсаспор 8 12
9 Сивасспор 8 12
10 Аланьяспор 9 11
11 Малатия Беледийеспор 9 11
12 Антальяспор 9 9
13 Трабзонспор 9 9
14 Касимпаса 9 8
15 Карабюкспор 9 8
16 Генчлербирлиги 9 8
17 Коньяспор 8 7
18 Османлыспор 9 7
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