"Трабзонспор" работает над трансфером украинского защитника

Фото инстаграм Виталия Миколенко

Левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко заинтересовал турецкий топ-клуб, сообщает Fotospor.

По информации источника, заполучить 22-летнего футболиста хочет "Трабзонспор".

Руководство "бордово-голубых" уже связалось с агентом украинца для обсуждения возможного трансфера.

Миколенко является воспитанником "Динамо", за главную команду выступает с 2017 года, сыграл 121 матч, забил 7 голов и сделал 19 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро.

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