"Трабзонспор" работает над трансфером украинского защитника
Фото инстаграм Виталия Миколенко
Левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко заинтересовал турецкий топ-клуб, сообщает Fotospor.
По информации источника, заполучить 22-летнего футболиста хочет "Трабзонспор".
Руководство "бордово-голубых" уже связалось с агентом украинца для обсуждения возможного трансфера.
Миколенко является воспитанником "Динамо", за главную команду выступает с 2017 года, сыграл 121 матч, забил 7 голов и сделал 19 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро.
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