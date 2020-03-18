"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса

"Трабзонспор" разорвал контракт с хавбеком Джоном Оби Микелем.

Ранее нигериец призывал остановить чемпионат Турции из-за распространения коронавируса. Реакции от клуба не последовало, однако игрок пропустил игру с "Истанбулом" (1:1).

"Речь о жизни, а не о футболе. Мне не комфортно и я отказываюсь играть в такой ситуации. Сейчас все должны находиться дома со своими родными. Чемпионат нужно остановить, как уже сделали во всем мире", - заявил Оби Микель.

Отмечается, что футболист отказался от компенсации и планирует перебраться в Англию.

В текущем сезоне Оби Микель сыграл 19 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Евро-2020 перенесён на следующий год. | http://soccernews.ru