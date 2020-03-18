"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса
"Трабзонспор" разорвал контракт с хавбеком Джоном Оби Микелем.
Ранее нигериец призывал остановить чемпионат Турции из-за распространения коронавируса. Реакции от клуба не последовало, однако игрок пропустил игру с "Истанбулом" (1:1).
"Речь о жизни, а не о футболе. Мне не комфортно и я отказываюсь играть в такой ситуации. Сейчас все должны находиться дома со своими родными. Чемпионат нужно остановить, как уже сделали во всем мире", - заявил Оби Микель.
Отмечается, что футболист отказался от компенсации и планирует перебраться в Англию.
В текущем сезоне Оби Микель сыграл 19 матчей, однако результативными действиями не отличился.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22