"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса

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"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса

"Трабзонспор" разорвал контракт с хавбеком Джоном Оби Микелем.

Ранее нигериец призывал остановить чемпионат Турции из-за распространения коронавируса. Реакции от клуба не последовало, однако игрок пропустил игру с "Истанбулом" (1:1).

"Речь о жизни, а не о футболе. Мне не комфортно и я отказываюсь играть в такой ситуации. Сейчас все должны находиться дома со своими родными. Чемпионат нужно остановить, как уже сделали во всем мире", - заявил Оби Микель.

Отмечается, что футболист отказался от компенсации и планирует перебраться в Англию.

В текущем сезоне Оби Микель сыграл 19 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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