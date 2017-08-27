"Трабзонспор" уступил "Гёзтепе", "Кайсериспор" и "Османлыспор" разошлись миром

В рамках третьего тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Трабзонспор" на выезде потерпел поражение от "Гёзтепе", а "Кайсериспор" спас ничью в домашнем поединке с "Османлыспором".

"Гёзтепе" – "Трабзонспор" - 3:2

Голы: Куцка, 9 - 0:1, Бингел, 26 - 1:1, Гилас, 44 (пенальти) - 2:1, Родальега, 45 - 2:2, Яхович, 67 - 3:2.



"Кайсериспор" – "Османлыспор" - 2:2

Голы: Варела, 14 - 1:0, Дукара, 15 - 1:1, Чагыран, 77 - 1:2, Мендеш, 87 - 2:2.

Удаления: Варела (74), Качар (90).

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