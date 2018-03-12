"Трабзонспор" в гостях обыграл "Акхисар Беледие"
В рамках 25-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на выезде оказался сильнее "Акхисар Беледие".
"Акхисар Беледие" – "Трабзонспор" - 1:3
Голы: Йокушлу, 45 - 0:1, Йылмаз, 83 - 0:2, Н`Дойе, 85 - 0:3, Айдогду, 90 - 1:3.
Удаление: Сержиньо (90) - "Акхисар Беледие".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|25
|53
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|25
|47
|5
|Кайсериспор
|25
|41
|6
|Трабзонспор
|25
|39
|7
|Гёзтепе АС Измир
|25
|39
|8
|Сивасспор
|25
|38
|9
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|25
|33
|11
|Касимпаса
|25
|31
|12
|Бурсаспор
|25
|30
|13
|Аланьяспор
|25
|27
|14
|Генчлербирлиги
|25
|26
|15
|Антальяспор
|25
|25
|16
|Османлыспор
|25
|24
|17
|Коньяспор
|25
|21
|18
|Карабюкспор
|25
|12