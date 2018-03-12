"Трабзонспор" в гостях обыграл "Акхисар Беледие"

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"Трабзонспор" в гостях обыграл "Акхисар Беледие"

В рамках 25-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на выезде оказался сильнее "Акхисар Беледие".

"Акхисар Беледие" – "Трабзонспор" - 1:3

Голы: Йокушлу, 45 - 0:1, Йылмаз, 83 - 0:2, Н`Дойе, 85 - 0:3, Айдогду, 90 - 1:3.

Удаление: Сержиньо (90) - "Акхисар Беледие".

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6 Трабзонспор 25 39
7 Гёзтепе АС Измир 25 39
8 Сивасспор 25 38
9 Малатия Беледийеспор 25 34
10 Акхисар Беледийе ГС 25 33
11 Касимпаса 25 31
12 Бурсаспор 25 30
13 Аланьяспор 25 27
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