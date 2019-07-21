"Трабзонспор" в трогательном ролике представил новую форму
Турецкий "Трабзонспор" в душевном ролике представил новую форму.
В клипе мальчик не может поиграть со своими сверстниками, так как у него нет формы клуба. Но в итоге он все-таки получает желанную футболку "Трабзонспора".
В клипе снялся полузащитник команды Абдулкадир Омюр.
Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi “keşan” motiflerini formamıza gururla işledik! Çünkü bize ait olan ve bizden kıldığımız her zaman en güzelidir. Biliyoruz ki #yanyana durursak #bizbize yeteriz!— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 19 июля 2019 г.
Gri formamız, yarın öğleden sonra TS Club’lar ve online mağazamızda! ❤ pic.twitter.com/NoKaiIfXQt
В прошлом сезоне "Трабзонспор" финишировал на четвертом месте в турецкой Суперлиге. Благодаря этому клуб из города Трабзон получил право принять участие в Лиге Европы-2019/20.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27