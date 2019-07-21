"Трабзонспор" в трогательном ролике представил новую форму

Турецкий "Трабзонспор" в душевном ролике представил новую форму.

В клипе мальчик не может поиграть со своими сверстниками, так как у него нет формы клуба. Но в итоге он все-таки получает желанную футболку "Трабзонспора".

В клипе снялся полузащитник команды Абдулкадир Омюр.

Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi “keşan” motiflerini formamıza gururla işledik! Çünkü bize ait olan ve bizden kıldığımız her zaman en güzelidir. Biliyoruz ki #yanyana durursak #bizbize yeteriz!



Gri formamız, yarın öğleden sonra TS Club’lar ve online mağazamızda! ❤ pic.twitter.com/NoKaiIfXQt — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 19 июля 2019 г.

В прошлом сезоне "Трабзонспор" финишировал на четвертом месте в турецкой Суперлиге. Благодаря этому клуб из города Трабзон получил право принять участие в Лиге Европы-2019/20.

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