"Трабзонспор" в трогательном ролике представил новую форму

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"Трабзонспор" в трогательном ролике представил новую форму

Турецкий "Трабзонспор" в душевном ролике представил новую форму.

В клипе мальчик не может поиграть со своими сверстниками, так как у него нет формы клуба. Но в итоге он все-таки получает желанную футболку "Трабзонспора".

В клипе снялся полузащитник команды Абдулкадир Омюр.

В прошлом сезоне "Трабзонспор" финишировал на четвертом месте в турецкой Суперлиге. Благодаря этому клуб из города Трабзон получил право принять участие в Лиге Европы-2019/20.

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