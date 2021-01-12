"Трабзонспор" ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча

"Трабзонспор" сделал официальное предложение московскому ЦСКА о переходе нападающего Адольфо Гайча, сообщает Taka Gazete.

По информации источника, турецкий клуб готов арендовать 21-летнего футболиста до конца следующего сезона с правом выкупа.

Ранее стало известно, что в подписании аргентинского форварда также заинтересован "Бешикташ".

Гайч выступает за ЦСКА с прошлого лета, сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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