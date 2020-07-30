"Трабзонспор" выиграл Кубок Турции

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"Трабзонспор" выиграл Кубок Турции

"Трабзонспор" стал обладателем Кубка Турции, победив в финале турнира "Аланьяспор" со счётом 2:0.

"Бордово-голубые" выиграли этот трофей в девятый раз в истории и впервые с 2010 года.

"Трабзонспор" – "Аланьяспор" - 2:0

Голы: Омюр, 25 - 1:0, Серлот, 90 - 2:0.

Напомним, что в чемпионате "Трабзонспор" финишировал на втором месте, уступив титул "Истанбулу".

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