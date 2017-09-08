"Трабзонспор" заплатит за Сосу шесть миллионов евро

Аргентинский полузащитник "Милана" Хосе Соса перейдет в "Трабзонспор", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Футболист получит 5 миллионов в качестве подъемных, а его заплата составит 6 миллионов в год.

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