Традиция продолжается: "Зенит" не сумел обыграть "Амкар" в Санкт-Петербурге

Продолжающий погоню за "Локомотивом" "Зенит" в матче 21 тура РФПЛ принимал на своем поле "Амкар", который на днях лишился главного тренера Гаджи Гаджиева. Вывел пермяков на поле стадиона "Санкт-Петербург" Вадим Евсеев. Дебют можно признать удачным, "Амкар" грамотно построил оборонительные редуты, не давая сопернику продемонстрировать свои лучшие качества.

"Зенит" владел инициативой, но опасных моментов долгое время создать не мог, "Амкар" также иногда переходил центр поля, в дебюте игры пермяки заработали опасный стандарт, игроки долго решали, кто его будет исполнять, в итоге к мячу подошел новичок Оланаре, но пробил из выгодной позиции выше ворот. У питерцев активными действиями пытался отметиться Дриусси, которого поставили в пару к Кокорину. Аргентинец сам себе создал момент на 20 минуте, прошел нескольких человек, а затем пробил, но в створ также не попал.

Питерцы немного усилили давление, но в это же время "Амкар" достаточно компактно оборонялся, из-за чего свободных зон у ворот пермяков практически не возникало. Несколько раз пробивал Кокорин, один раз попал в Белорукова, а затем выстрелил мимо – это все, на что хватило "Зенит" в первой половине игры.

В начале второй половины игры недовольный действиями в атаке Манчини выпустил на поле Заболотного и Ригони, но существенным образом игра не изменилась. Ко всему прочему на 67 минуте вторую желтую карточку получил Ерохин, положение "Зенита" еще больше осложнилось.

"Амкар" играл во втором тайме активнее, больше соперника не боялся. Занев неплохо закручивал мяч под перекладину, но Лунев перевел игровой снаряд на угловой. Затем с дальней дистанции стрелял Гащенков – вратарь "Зенита" снова спас свою команду. Также едва не вышел один на один Оланаре, но Лунев и в этом эпизоде действовал надежно. "Зенит" на это ответил дальним выстрелом Паредеса, мяч попал в игрока "Амкара" и едва не влетел в угол ворот.

Игра продолжала накаляться, у "Зенита" ничего не получалось, болельщики негодовали и начали пускать в ход бутылки и пиротехники, забрасывая вратарскую Нигматуллина. Арбитр несколько раз останавливал игру, но с поля команды все же не уводил. В концовке сдали нервы и у Кришито, Доменико также преждевременно покинул поле, а через несколько минут красный свет должен был увидеть перед собой и игрок "Амкара" Зайцев, но арбитр забыл показать ему красную карточку. При этом Зайцев все равно покинул поле из-за травмы . Финальный штурм "Зенита" результата не принес, был опасный стандарт, но Заболотный и Мевля не сумели переправить мяч в сетку после навеса.

"Зенит" с 2007 года не выигрывал на своем поле у "Амкара" две игры подряд, чередуя победы и ничьи, традиция не была нарушена и сегодня.

"Зенит" – "Амкар" 0:0

"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Оздоев (Ригони, 53 (Мевля, 90)), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Заболотный, 64).

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев (Идову, 65), Гащенков, Форбс (Огуде, 75), Эззатоллахи, Оланаре (Бодул, 77).

Удаления: Ерохин, 67; Кришито, 90

Вячеслав Горбачев

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