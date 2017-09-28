Традиция продолжается: "Зенит" отправил три мяча в ворота "Реал Сосьедада"
Лидеры группы "L" "Зенит" и "Реал Сосьедад" встретились между собой в Санкт-Петербурге, чтобы определить, кто же будет единолично возглавлять квартет после второго тура. Манчини выставил уже привычную четверку защитников в лице Ивановича, Мевли, Кришито и Маммана. В атаке же вышли Кокорин, Дриусси и Ригони. Россияне Полоз и Дзюба на этот раз остались в запасе.
В самом начале встречи баски подарили сопернику гол, когда Пардо отдал поперечный пас на Ригони, тот первым касанием обработал игровой снаряд, а вторым – отправил его в правый нижний угол. Аргентинец забил очень красивый гол с дальней дистанции. "Зенит" отдал инициативу и стал играть по счету, рассчитывая на контратаки. Баски же топтались в центре поля, практически не подходя к воротам Лунева.
В середине тайма обрезался в центре поля Одриасола, тут де Кузяев бросил в прорыв Кокорина, тому навстречу выскочил Рулли, но промахнулся мимо мяча, после чего Александру оставалось поразить пустые ворота.
Мог забить и третий гол, когда Паредес нашел в штрафной голову Дриусси, который с нескольких метров отправил мяч в перекладину. Испанцы в этом матче могли надеяться только на стандарты, так как "Реал Сосьедад" прекрасно использует угловые. Один из розыгрышей в итоге был реализован на 41 минуте матча: Каналес навесил с правого края в центр штрафной, где защитники "Зенита" оставили одного Льоренте, который без труда переправил мяч в ворота Лунева. Заменяющий травмированного Иньиго Мартинеса защитник забил уже третий гол в Лиге Европы, ранее он сделал дубль в игре с "Русенборгом".
Во второй половине матча картина не изменилась, испанцы атаковали, но ничего у ворот Лунёва с игры создать не могли, питерцы же использовали контратаки. На 60 минуте Кришито прибежал к штрафной соперника, выполнил прекрасный навес на дальнюю штангу за спины трем защитникам, а Кокорин четко пробил головой, увеличив преимущество. Через несколько минут Александр мог делать хет-трик, однако с метра пробил во вратаря после хорошего прострела Кришито.
"Реал Сосьедад" же до конца игры сумел создать лишь один момент: вышедший на замену Виллиан сумел оторваться от Кришито, а затем пробивал головой в противоход Лунёву, но мяч пролетел рядом со штангой. "Зенит" добыл победу над испанским клубом, который продолжил неприятную традицию, "Реал Сосьедад" пропустил три мяча в четвертой игре подряд.
"Зенит" – "Реал Сосьедад" 3:1
Голы: Ригони, 5 – 1:0; Кокорин, 24 – 2:0; Льоренте, 41 – 2:1; Кокорин, 60 – 3:1.
"Зенит": Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Паредес (Дзюба, 86), Кокорин, Дриусси (Полоз, 80), Ригони (Ерохин, 73).
"Реал Сосьедад": Рулли, Элустондо, Ордиасола, Льоренте, Белья, Зурутуза, Пардо (Ильяраменди, 74), Прието (Хуанми, 64), Каналес, Янузай, Хон (Виллиан, 62).
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Заря" в Бильбао сенсационно отбирает три очка у "Атлетика" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Камбэк по-киевски: "Динамо" добыло волевую победу над "Партизаном"
-
Бенефис Фернандеша: "Локомотив" за 17 минут разгромил "Злин"
-
"Заря" в Бильбао сенсационно отбирает три очка у "Атлетика"
-
Шесть голов и никакого разгрома: "Арсенал" побеждает БАТЭ
Лента новостей
-
Фернандеш оформил первый хет-трик в карьере
-
Хацкевич: "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме"
-
У Балотелли родился сын
-
Агуэро попал в ДТП
-
Турнир прогнозов: итоги деcятого тура
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Стала известна заявка сборной Уэльса на матчи с Грузией и Ирландией
-
"Валенсия" намерена выкупить Кондогбия
-
Ерохин: "Было важно обыграть прямых конкурентов по группе"
-
"Лион" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)
-
АЕК – "Аустрия" - 2:2, "Эвертон" – "Аполлон" - 2:2 (обзоры)
-
Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе
-
Вернидуб: "Атлетик" нас ничем не удивил"
-
Стала известна заявка сборной Англии на матчи со Словенией и Литвой
-
Кокорин вышел на третье место по голам за российские клубы в Лиге Европы
-
Венгер: "В целом я доволен результатом"
-
"Маккаби Тель-Авив" – "Вильярреал" - 0:0, "Шкендербеу" – "Янг Бойз" - 1:1 (обзоры)
-
"Брага" – "Истанбул" - 2:1, "Лудогорец" – "Хоффенхайм" - 2:1 (обзоры)
-
Сакристан: "Мы допустили большое количество ошибок в матче с "Зенитом"
-
Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1