Традиция продолжается: "Зенит" отправил три мяча в ворота "Реал Сосьедада"

Лидеры группы "L" "Зенит" и "Реал Сосьедад" встретились между собой в Санкт-Петербурге, чтобы определить, кто же будет единолично возглавлять квартет после второго тура. Манчини выставил уже привычную четверку защитников в лице Ивановича, Мевли, Кришито и Маммана. В атаке же вышли Кокорин, Дриусси и Ригони. Россияне Полоз и Дзюба на этот раз остались в запасе.

В самом начале встречи баски подарили сопернику гол, когда Пардо отдал поперечный пас на Ригони, тот первым касанием обработал игровой снаряд, а вторым – отправил его в правый нижний угол. Аргентинец забил очень красивый гол с дальней дистанции. "Зенит" отдал инициативу и стал играть по счету, рассчитывая на контратаки. Баски же топтались в центре поля, практически не подходя к воротам Лунева.

В середине тайма обрезался в центре поля Одриасола, тут де Кузяев бросил в прорыв Кокорина, тому навстречу выскочил Рулли, но промахнулся мимо мяча, после чего Александру оставалось поразить пустые ворота.

Мог забить и третий гол, когда Паредес нашел в штрафной голову Дриусси, который с нескольких метров отправил мяч в перекладину. Испанцы в этом матче могли надеяться только на стандарты, так как "Реал Сосьедад" прекрасно использует угловые. Один из розыгрышей в итоге был реализован на 41 минуте матча: Каналес навесил с правого края в центр штрафной, где защитники "Зенита" оставили одного Льоренте, который без труда переправил мяч в ворота Лунева. Заменяющий травмированного Иньиго Мартинеса защитник забил уже третий гол в Лиге Европы, ранее он сделал дубль в игре с "Русенборгом".

Во второй половине матча картина не изменилась, испанцы атаковали, но ничего у ворот Лунёва с игры создать не могли, питерцы же использовали контратаки. На 60 минуте Кришито прибежал к штрафной соперника, выполнил прекрасный навес на дальнюю штангу за спины трем защитникам, а Кокорин четко пробил головой, увеличив преимущество. Через несколько минут Александр мог делать хет-трик, однако с метра пробил во вратаря после хорошего прострела Кришито.

"Реал Сосьедад" же до конца игры сумел создать лишь один момент: вышедший на замену Виллиан сумел оторваться от Кришито, а затем пробивал головой в противоход Лунёву, но мяч пролетел рядом со штангой. "Зенит" добыл победу над испанским клубом, который продолжил неприятную традицию, "Реал Сосьедад" пропустил три мяча в четвертой игре подряд.

"Зенит" – "Реал Сосьедад" 3:1

Голы: Ригони, 5 – 1:0; Кокорин, 24 – 2:0; Льоренте, 41 – 2:1; Кокорин, 60 – 3:1.

"Зенит": Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Паредес (Дзюба, 86), Кокорин, Дриусси (Полоз, 80), Ригони (Ерохин, 73).

"Реал Сосьедад": Рулли, Элустондо, Ордиасола, Льоренте, Белья, Зурутуза, Пардо (Ильяраменди, 74), Прието (Хуанми, 64), Каналес, Янузай, Хон (Виллиан, 62).

Вячеслав Горбачев

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