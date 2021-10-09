"Трагедия": Аршавин мощно охарактеризовал матч Россия - Словакия
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словакии.
"Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата", - заявил Аршавин.
Напомним, что игра состоялась в пятницу вечером в Казани. Россия победила со счётом 1:0 благодаря автоголу.
При этом словаки значительно превзошли соперника по ключевым статистическим показателям: удары - 25:10; удары в створ - 5:1; владение мячом - 70:30%.
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