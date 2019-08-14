Трагически погиб известный фанат "Спартака"

Известный болельщик "Спартака" Алексей по прозвищу Бахыт скончался в результате ДТП, сообщает сайт фанатского объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия".

Трагедия произошла на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Автомобиль с Алексеем за рулем столкнулся с грузовиком. Фанат был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Ростовской области. Несмотря на усилия врачей, болельщик скончался.

Свои соболезнования по поводу смерти фаната выразили болельщики ЦСКА и "Зенита".

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