Трагикомедия на "Энфилде": на последних секундах матча "Тоттенхэм" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Воскресная программа 26-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным событием, в рамках которого "Ливерпуль" на родном "Энфилде" принимал "Тоттенхэм". В матче первого круга "шпоры" разгромили "красных" со счетом 4:1, поэтому мерсисайдцы больше всего желали взять реванш. Кроме того, команды являются прямыми конкурентами в борьбе за место в Лиге Чемпионов, что только повышало и без того высокий градус противостояния.

Обе команды подходили в очной схватке в хорошем расположении духа. "Красные" на неделе уверенно обыграли "Хаддерсфилд" после сенсационных поражений от "Суонси" и "Вест Бромвича". Ну а "шпоры" взяли верх над "Манчестер Юнайтед" на временно домашнем стадионе "Уэмбли". Что касается стартовых составов, то Юрген Клопп предпочел третьим полузащитником выпустить опытного Джеймса Милнера вместо Алекса Окслейда-Чемберлена, а в пару к Вирджилу ван Дейку в центр обороны был отправлен Деян Ловрен, который откровенно провалил октябрьскую встречу в Лондоне. Маурисио Почеттино применил ротацию лишь по одной позиции – место на правой бровке Сержа Орье досталось Кирану Триппьеру.

Поединок, как и ожидалось, начался огненно: "Ливерпуль" уже на третьей минуте повел в счете. Грубо ошибся Дайер, который отдавая передачу назад на своего вратаря, тем самым вывел Салаха один на один – египтянин обычно такие моменты щелкает как семечки – 1:0. Пропустив быстрый гол, "Тоттенхэм" побежал в атаку, взял мяч под свой контроль, но что-то опасное впереди создать у них не получалось. Мерсисайдцы устроились на игру вторым номером, хотя их вылазки к чужим воротам выглядели куда более острее. Ближе к середине первого тайма хозяева должны были удваивать преимущество в счете, но после прицельного удара Милнера с пределов штрафной площади мяч рикошетом от Дэвинсона Санчеса лишь в нескольких сантиметрах разминулся с дальней стойкой владений Льориса.

С началом второй половины встречи продолжили активнее действовать лондонцы. Правда, по-настоящему голевые моменты прорезались лишь ближе к 60-й минуте, когда "шпоры" выстрелили дуплетом. Но сначала очную дуэль Кариусу проиграл Сон Хын Мин, а затем и Харри Кейн, робко головой кивнув мяч точному в руки немецкому голкиперу.

Во второй половине второго тайма хозяева окончательно решили сыграть на удержание, что стало ясно из замены Милнера на Матипа, но это план начал проваливаться. Просто фантастический по силе и точности удар получился у Ваньямы, который на 80-й минуте сравнял счет.

Далее на поле происходило что-то просто невообразимое: за три минуты до конца основного времени арбитр после долгого совещания решается поставить пенальти в ворота хозяев, но Харри Кейн его не реализовывает. Затем уже в компенсированное время Салах делает дубль и, казалось бы, вырывает победу для "Ливерпуля". Но нет! На последних секундах Джонатан Мосс второй раз указывает на "точку", после того как нарушение правил в штрафной площади откровенно нарисовал Ламела. Харри Кейн второй раз подряд не забить одиннадцатиметровый не имел права – 2:2.

Таким образом, центральный матч 26-го тура, к сожалению, не обошелся без судейского скандала, который будет еще не один день муссироваться в прессе. По игре "Тоттенхэм" заслужил ничью, но по факту - результат пропитан неприятным "душком".

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Салах, 3 – 1:0, Ваньяма, 80 – 1:1, Салах, 90+1 – 2:1, Кейн, 90+5 (с пенальти) – 2:2

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Джан, Хендерсон (Вейналдум, 65), Милнер (Матип, 78), Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 65), Фирмино

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Д. Санчес (Ламела, 71), Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 90+3), Кейн

На 87-й минуте Харри Кейн не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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