"Трахну его маму". Стало известно о конфликте Джеррарда с игроком "Ливерпуля"

Бывший футболист "Ливерпуля" Флоран Синама-Понголь рассказал о серьезном конфликте между бывшим капитаном команды Стивеном Джеррардом и экс-форвардом мерсисайдского клуба Эль-Хаджи Диуфом.

"Это было в перерыве предсезонного матча. Диуф и Джеррард подрались в раздевалке. Представляю, что подумали игроки, которые увидели драку между профессионалами. Джеррард требовал от Эль-Хаджи пасоваться, а Диуф не мог ответить, так как не говорил по-английски. Джеррард стал оскорблять Диуфа, а тот в ответ схватил Жерара Улье и попросил его передать: "Скажи Джеррарду, что я трахну его маму", - приводит слова Синама Понголя Sport Witness.

В своей автобиографии Джеррард посвятил текст Диуфу, назвав его ужасным трансфером.

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