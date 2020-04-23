"Трахну его маму". Стало известно о конфликте Джеррарда с игроком "Ливерпуля"
Бывший футболист "Ливерпуля" Флоран Синама-Понголь рассказал о серьезном конфликте между бывшим капитаном команды Стивеном Джеррардом и экс-форвардом мерсисайдского клуба Эль-Хаджи Диуфом.
"Это было в перерыве предсезонного матча. Диуф и Джеррард подрались в раздевалке. Представляю, что подумали игроки, которые увидели драку между профессионалами. Джеррард требовал от Эль-Хаджи пасоваться, а Диуф не мог ответить, так как не говорил по-английски. Джеррард стал оскорблять Диуфа, а тот в ответ схватил Жерара Улье и попросил его передать: "Скажи Джеррарду, что я трахну его маму", - приводит слова Синама Понголя Sport Witness.
В своей автобиографии Джеррард посвятил текст Диуфу, назвав его ужасным трансфером.
Не пропустите: Джеррард: "Я еще не готов возглавить "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18