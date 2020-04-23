"Трахну его маму". Стало известно о конфликте Джеррарда с игроком "Ливерпуля"

Теги стивен джеррардливерпульэль-хаджи диуф

"Трахну его маму". Стало известно о конфликте Джеррарда с игроком "Ливерпуля"

Бывший футболист "Ливерпуля" Флоран Синама-Понголь рассказал о серьезном конфликте между бывшим капитаном команды Стивеном Джеррардом и экс-форвардом мерсисайдского клуба Эль-Хаджи Диуфом.

"Это было в перерыве предсезонного матча. Диуф и Джеррард подрались в раздевалке. Представляю, что подумали игроки, которые увидели драку между профессионалами. Джеррард требовал от Эль-Хаджи пасоваться, а Диуф не мог ответить, так как не говорил по-английски. Джеррард стал оскорблять Диуфа, а тот в ответ схватил Жерара Улье и попросил его передать: "Скажи Джеррарду, что я трахну его маму", - приводит слова Синама Понголя Sport Witness.

В своей автобиографии Джеррард посвятил текст Диуфу, назвав его ужасным трансфером.

Не пропустите: Джеррард: "Я еще не готов возглавить "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны возможные даты возобновления РПЛ

Стали известны возможные даты возобновления РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов