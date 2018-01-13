Трахтенберг извинился за слова Джикии

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Трахтенберг извинился за слова Джикии

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг принес извинения за слова Георгия Джикии.

"Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил" - приводят слова Трахтенберга российские СМИ.

Напомним, что Джикия на одном из видео назвал Луиса Адриано и Педро Рошу "шоколадками".

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